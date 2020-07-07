В выпуске программы "Есть вопрос" за 7 июля – Яков Смолий сказал, что президент его, фактически заставил написать заявление об увольнении. Когда-то подобная ситуация была и с премьером Алексеем Гончаруком. Никто из них не был обязан увольняться. Что такого делает президент, что все его боятся?

Также в выпуске "есть вопрос" на 24 канале: Хлеб когда-то стоил 25 копеек. Нет, это не расхваливание советских времен. Это просто попытка понять, что же пошло не так и почему сейчас так сложно с деньгами.