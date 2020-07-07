У випуску програми "Є питання" за 7 липня – Яків Смолій сказав, що президент його, фактично, змусив написати заяву про звільнення. Колись подібна ситуація була і з прем'єром Олексієм Гончаруком. Ніхто з них не був зобов'язаний звільнятися. Що такого робить президент, що всі його бояться?

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Хліб колись коштував 25 копійок. Ні, це не розхвалювання радянських часів. Це просто намагання зрозуміти, що ж пішло не так і чомусь зараз так складно з грошима.