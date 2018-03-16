Смотрите "Вести Кремля". Провалы памяти у Лаврова. Золотой дождь в Якутии

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести Кремля" – у главного дипломата Сергея Лаврова после резкого заявления британского Минобороны начались провалы в памяти. Говорят, что деньги с неба не падают. Эту, казалось бы, истину опровергают якуты, которые в поисках легких денег готовы даже в дикий мороз идти в обманчивое небо.

Многие думали, что король крупнейшей в мире бензоколонки воспринимает топливо как залог экономического процветания или хотя бы возможность держаться на плаву. Но оказалось, что все эти нефти-бензины дарят Путину воспоминания о мечте, которую так и не получилось осуществить.

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