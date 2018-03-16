Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – у головного дипломата Сергія Лаврова після різкої заяви британського Міноборони почалися провали у пам'яті. Кажуть, що гроші з неба не падають. Цю начебто істину спростовують якути, які у пошуках легких грошей готові навіть у дикий мороз йти в оманну небесну.

Багато хто думав, що король найбільшої в світі бензоколонки сприймає паливо як запоруку економічного процвітання чи, принаймні, можливість триматись на плаву. Але виявилося, що всі ці нафти-бензини дарують Путіну спогади про мрію, яку так і не довелося здійснити.

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