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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Смотрите "Вести Кремля". Путинские выборы. Усы Грудинина

57 Читати новину українською
Смотрите "Вести Кремля". Путинские выборы. Усы Грудинина

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести Кремля" – Путина в энный раз переизбрали на царство. А это значит – еще больше треша, еще больше щук, стерхов, бритой накачанной груди и наконец, превращение России в абсолютную монархию. Сбреет ли усы кандидат от коммунистов – Павел Грудинин, который по предварительным данным набрал менее 12%.

Аксенов пригрозил увольнением тем, кто призвал подчиненных не идти на избирательные участки. И в оккупированном Крыму за Путина отдали голоса более 93% избирателей. А на самих участках тех, кто бросал бюллетени за любимого президента, ждало вознаграждение – специальная медаль на память о референдуме.

Об этом и многое другое смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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