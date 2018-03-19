Смотрите "Вести Кремля". Путинские выборы. Усы Грудинина

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести Кремля" – Путина в энный раз переизбрали на царство. А это значит – еще больше треша, еще больше щук, стерхов, бритой накачанной груди и наконец, превращение России в абсолютную монархию. Сбреет ли усы кандидат от коммунистов – Павел Грудинин, который по предварительным данным набрал менее 12%.

Аксенов пригрозил увольнением тем, кто призвал подчиненных не идти на избирательные участки. И в оккупированном Крыму за Путина отдали голоса более 93% избирателей. А на самих участках тех, кто бросал бюллетени за любимого президента, ждало вознаграждение – специальная медаль на память о референдуме.

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