Дивіться "Вєсті Кремля". Путінські вибори. Вуса Грудиніна

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – Путіна в енний раз переобрали на царство. А це означає – ще більше трешу, ще більше щук, стєрхів, бритих накачаних грудей і нарешті, перетворення Росії в абсолютну монархію. Чи збриє вуса кандидат від комуністів – Павло Грудинін, який за попередніми даними набрав менше 12%.

Аксьонов погрожував звільненням тим, хто закликав підлеглих не йти на виборчі дільниці. І в окупованому Криму за Путіна, віддали голоси понад 93% виборців. А на самих дільницях на тих, хто кидав бюлетені за улюбленого президента чекала винагорода – спеціальна медаль на пам’ять про референдум.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!