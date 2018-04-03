Смотрите "Вести Кремля". Творожная катастрофа. Защитник Путин

Сегодня в программе "Вести Кремля" – Россия борется с санкциями начиная с 2014 года. Первые годы борьба шла очень активно, потом забуксовала, и вот только сейчас стали вырисовываться первые результаты. После провалов власти, или перед выборами президента в России часто случаются трагедии и теракты, о которых все говорят, и с которыми упорно борется Кремль и сам Путин.

У всех недругов закрадывались сомнения, насколько честно победил Владимир Путин в шестых президентских выборах, не нарушив при этом ни одной из статей конституции. И чтобы эти сомнения развеять, не хватало заключения специальной комиссии, состоящей из двух человек.

Об этом и многом другом смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!