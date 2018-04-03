Дивіться "Вєсті Кремля". Сирна катастрофа. Захисник Путін

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – Росія бореться із санкціями починаючи з 2014 року. Перші роки боротьба йшла дуже активно, потім забуксувала, і от лише тепер стали вимальовуватися перші результати. Після провалів влади, чи перед виборами президента в Росії часто-густо трапляються трагедії та теракти, про які всі говорять, і з якими завзято бореться Кремль та сам Путін.

У всіх недругів закрадалися сумніви, наскільки чесно переміг Володимир Путін у шостих президентських виборах, не порушивши при цьому жоднісінької зі статей конституції. І щоб ці сумніви розвіяти не вистачало заключення спеціальної комісії, яка складається із двох людей.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!