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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Смотрите "Вести Кремля". Униженный Путин. Пьяный пилот

295 Читати новину українською
Вести Кремля
Вести Кремля / 24 Канал

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести Кремля" – Путина поздравили десятки мировой лидеров. среди которых Мадуро и Лукашенко, но вовсе не их дифирамбов ждал Володя. А одного единственного из заокеанских далей. И так и не дождался. В России прекрасно обходятся без беспилотников. А зачем, если здесь пилоты такие, что с десятками жизней не считаются.

Едва ли не самым известным постановочным кадром с Дональдом Трампом является его эпизодическая роль в "Один дома 2". Путин от американского президента отставать не хочет. Поэтому снялся в картине Оливера Стоуна, правда документальной. А теперь Пу пополнил коллекцию персонажей в анимационном искусстве. Уже второй раз за последние 6 лет.

Об этом и многом другом смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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