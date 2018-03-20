Смотрите "Вести Кремля". Униженный Путин. Пьяный пилот

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести Кремля" – Путина поздравили десятки мировой лидеров. среди которых Мадуро и Лукашенко, но вовсе не их дифирамбов ждал Володя. А одного единственного из заокеанских далей. И так и не дождался. В России прекрасно обходятся без беспилотников. А зачем, если здесь пилоты такие, что с десятками жизней не считаются.

Едва ли не самым известным постановочным кадром с Дональдом Трампом является его эпизодическая роль в "Один дома 2". Путин от американского президента отставать не хочет. Поэтому снялся в картине Оливера Стоуна, правда документальной. А теперь Пу пополнил коллекцию персонажей в анимационном искусстве. Уже второй раз за последние 6 лет.

Об этом и многом другом смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!