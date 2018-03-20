Дивіться "Вєсті Кремля". Принижений Путін. П'яний пілот

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – Путіна привітали десятки світовий лідерів. серед яких Мадуро і Лукашенко, але зовсім не їхніх дифірамбів чекав Володя. А одного єдиного із заокеанських далей. І так і не дочекався. В Росії чудово обходяться без безпілотників. А навіщо, якщо тут пілоти такі, що з десятками життів не рахуються.

Чи не найвідоміші постановочним кадром із Дональдом Трампом є його епізодична роль в "Один вдома 2". Путін від американського президента відставати не хоче. Тому знявся у стрічці Олівера Стоуна, правда документальній. А тепер Пу поповнив колекцію персонажів в анімаційному мистецтві. Уже вдруге за останніх 6 років.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!