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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Дивіться "Вєсті Кремля". Принижений Путін. П'яний пілот

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Вєсті Кремля
Вєсті Кремля / 24 Канал

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – Путіна привітали десятки світовий лідерів. серед яких Мадуро і Лукашенко, але зовсім не їхніх дифірамбів чекав Володя. А одного єдиного із заокеанських далей. І так і не дочекався. В Росії чудово обходяться без безпілотників. А навіщо, якщо тут пілоти такі, що з десятками життів не рахуються.

Чи не найвідоміші постановочним кадром із Дональдом Трампом є його епізодична роль в "Один вдома 2". Путін від американського президента відставати не хоче. Тому знявся у стрічці Олівера Стоуна, правда документальній. А тепер Пу поповнив колекцію персонажів в анімаційному мистецтві. Уже вдруге за останніх 6 років.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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сьогодні, 20:03 Таким ви ще його не бачили: у мережі опублікували рідкісні фото з життя Путіна
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