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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Смотрите "Вести.UA". Метаморфоз регионалов. Волшебный пендель

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Смотрите "Вести.UA" / 24 Канал

Сегодня в программе "Вести.UA" - бывшие соратники Януковича никуда из политики не уходят. Они просто вьют себе новые уютные гнездышки. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрация Павел Жебривский несколько напомнил ромов, ведь захотел чиновникам позолотить ручки.

С давних времен в военном деле большую роль играла песня. Ею поднимали боевой дух воинов и тосковали по погибшим. В Украине патриотических песен хватает. Вот только некоторые очень похожи на российские. И это создает немало проблем.

Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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