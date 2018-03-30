Смотрите "Вести.UA". Метаморфоз регионалов. Волшебный пендель

Сегодня в программе "Вести.UA" - бывшие соратники Януковича никуда из политики не уходят. Они просто вьют себе новые уютные гнездышки. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрация Павел Жебривский несколько напомнил ромов, ведь захотел чиновникам позолотить ручки.

С давних времен в военном деле большую роль играла песня. Ею поднимали боевой дух воинов и тосковали по погибшим. В Украине патриотических песен хватает. Вот только некоторые очень похожи на российские. И это создает немало проблем.

Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!