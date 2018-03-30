Дивіться "Вєсті.UA". Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Сьогодні у програмі "Вєсті.UA" – колишні соратники Януковича нікуди з політики не йдуть. Вони просто виють собі нові затишні гніздечка. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрація Павло Жебрівський дещо нагадав ромів, адже захотів чиновникам позолотити ручки.
З давніх часів у військовій справі велику роль відігравала пісня. Нею піднімали бойовий дух воїнів і тужили за полеглими. В Україні патріотичних пісень вистачає. От тільки деякі дуже схожі на російські. І це створює чимало проблем.
Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!
Джерело: 24 Канал
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