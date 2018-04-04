Смотрите "Вести.UA". Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – Олег Ляшко любит сравнивать себя с легендарным политиком Уинстоном Черчиллем. А недавно депутат нашел себе еще одного кумира – Олега Винника. В большой украинской политике Юлия Тимошенко уже 20 лет. За это время мы успешно подписали харьковские соглашения, бесповоротно победили свиной грипп и получили такую долгожданную Юлину тысячу.

Тема нацизма никак не отпускает донецких террористов. Причем история с бабушкой Захарченко, которая якобы была пленницей несуществующего концлагеря в Рейкьявике, ничему их не научила. И если раньше они рассказывали о прошлом, то теперь пришло время поговорить о будущем.

Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!