Дивіться "Вєсті.UA". Негаданий кумир Ляшка. Ветеран політики без коси

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Олег Ляшко любить порівнювати себе з легендарним політиком Вінстоном Черчілем. Та нещодавно депутат знайшов собі ще одного кумира – Олега Вінника. У великій українській політиці Юлія Тимошенко вже 20 років. За цей час ми успішно підписали харківські угоди, безповоротно побороли свинячий грип і отримали таку довгожданну Юліну тисячу.

Тема нацизму ніяк не відпускає донецьких терористів. Причому історія із бабцею Захарченка, яка нібито була бранкою неіснуючого концтабору в Рейк'явіку, нічому їх не навчила. Та якщо раніше вони розповідали про минуле, то тепер настав час поговорити про майбутнє.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!