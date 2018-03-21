Смотрите "Вести.UA". Сюрприз Каддафи для Тимошенко. Бандиты в Верховной Раде
Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – лидер "Батькивщины" то с шуток Путина смеялась, то ездила с подарками для ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Последний уже мертв, но, похоже, подсунул для Тимошенко сюрприз с того света. Бандитские элементы парламента можно теперь увидеть каждое утро, когда избранники приходят на работу.
Иногда складывается впечатление, что украинские политики живут не в реальном мире, а в виртуальном. Они уверены: если проигрывают одну игру, то можно перезагрузиться и начать все сначала. И, похоже, это недалеко от истины.
Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!
Источник: 24 Канал
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