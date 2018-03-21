Дивіться "Вєсті.UA". Сюрприз Каддафі для Тимошенко. Бандити у Верховній Раді

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – лідер "Батьківщини" то з жартів Путіна сміялася, то їздила з подарунками до лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Останній вже мертвий, але, схоже, підсунув для Тимошенко сюрприз з того світу. Бандитські елементи парламенту можна тепер побачити щоранку, коли обранці приходять на роботу.

Інколи складається враження, що українські політики живуть не в реальному світі, а у віртуальному. Вони впевнені: якщо програють одну гру, то можна перезавантажитись і розпочати все спочатку. І, схоже, це недалеко від істини.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!