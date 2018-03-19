Смотрите "Вести.UA". Сумка Савченко. Пингвины против украинцев

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – Савченко показала, что на самом деле носит в сумке и случайно выдала настоящую причину нелюбви к народным депутатам. Антарктиду решили использовать исключительно в научных целях, а любая военная деятельность здесь под запретом, но пингвинам на это наплевать.

Весной пришла зима. Соцсети возмущаются сурком, который предсказывал раннее тепло. Водители плюются на заметенные дороги. Коммунальщики не могут и отдохнуть. Снегу рады разве что дети и Кива.

Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!