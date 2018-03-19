Дивіться "Вєсті.UA". Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – Савченко показала, що насправді носить у сумці та випадково виказала справжню причину нелюбові до народних депутатів. . Антарктиду вирішили використовувати виключно в наукових цілях, а будь-яка військова діяльність тут під забороною, але пінгвінам на це начхати.

Навесні прийшла зима. Соцмережі обурюються на бабака, який пророкував раннє тепло. Водії плюються на заметені дороги. Комунальники не можуть й перепочити. Снігу раді хіба що діти і Кива.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!