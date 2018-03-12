Смотрите видео-презентацию нового Lexus UX из Женевы

Конкурент BMW X1 и Mercedes-Benz GLA-Class от японской премиум-марки дебютировал на стенде Женевского автосалона 2018. Трансляция с подиума велась в живом режиме.

Lexus ранее уже показывал несколько снимков своего компактного кроссовера. Сейчас же имеем возможность увидеть официальную презентацию модели на стенде Женевского автосалона и познакомиться с версиями UX 200 и UX 250h.

Смелый "граненый" дизайн, массивная решетка радиатора, стремительный силуэт и сплошные задние фары, выполненные тонкой линией – это главные черты компактного кроссовера Lexus UX. Внутри появится широкий экран информационно-развлекательной системы и цифровая панель инструментов.

Модель UX200 получила новый 2-литровый двигатель "Dynamic Force". Кроме 168 лошадиных сил мощности, этот двигатель отличается высокой топливной экономичностью. UX 200 оснащается модернизированной трансмиссией Direct Shift CVT, которая теперь имеет "более естественный отклик".

Вторая версия модели с индексом UX 250h сочетает двигатель "Dynamical Force" и новую гибридную систему. Общая мощность силовой установки – 178 лошадиных сил. При этом электромотор отвечает за вращение задних колес, что делает UX 250h как передне-, так и полноприводным.

Обе версии UX доступны с пакетом опций F Sport. Он включает перенастроенную подвеску или регулируемую Adaptive Variable Suspension, выразительную решетку радиатора, особый дизайн заднего бампера, 18-дюймовые колесные диски и черные молдинги на кузове. Внутри же F Sport отличают спортивные передние сиденья, руль и алюминиевые педали.

UX 200 и UX 250h попадут в продажу этой осенью, цены пока не объявлены, но известно, что в США базовый Lexus UX будет стоить не менее $30 000.