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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Дивіться відео-презентацію нового Lexus UX з Женеви

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Lexus UX
Lexus UX

Конкурент BMW X1 та Mercedes-Benz GLA-Class від японської преміум-марки дебютував на стенді Женевського автосалону 2018. Трансляція з подіуму велась у живому режимі.

Lexus раніше вже показував кілька знімків свого компактного кросовера. Нині ж маємо можливість побачити офіційну презентацію моделі на стенді Женевського автосалону та познайомитись з версіями UX 200 і UX 250h.

Сміливий "гранений" дизайн, масивна решітка радіатора, стрімкий силует та суцільні задні фари, виконані тонкою лінією – це головні риси компактного кросовера Lexus UX. Усередині з'явиться широкий екран інформаційно-розважальної системи та цифрова панель інструментів.

Модель UX200 отримала новий 2-літровий двигун "Dynamic Force". Окрім 168 кінських сил потужності, цей двигун відрізняється високою паливною економічністю. UX 200 оснащується модернізованою трансмісією Direct Shift CVT, котра тепер має "більш природний відгук".

Друга версія моделі з індексом UX 250h поєднує двигун "Dynamical Force" і нову гібридну систему. Загальна потужність силової установки – 178 кінських сил. При цьому електромотор відповідає за обертання задніх коліс, що робить UX 250h передньо- або повнопривідним.

Обидві версії UX доступні з пакетом опцій F Sport. Він включає переналаштовану підвіску або регульовану Adaptive Variable Suspension, виразну решітку радіатора, особливий дизайн заднього бампера, 18-дюймові колісні диски та чорні молдінги на кузові. Усередині ж F Sport відрізняють спортивні передні сидіння, кермо та алюмінієві педалі.

UX 200 та UX 250h потраплять у продаж цієї осені, прайс поки що не оголошено, але відомо, що у США базовий Lexus UX коштуватиме не менше $30 000.

Теги: Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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