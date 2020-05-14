Сможет ли Коломойский получить возмещение за "Приватбанк": комментарий Малюськи

Согласно принятому 13 мая Закону о банках, олигарх Игорь Коломойский не может вернуть "Приватбанк", однако может получить возмещение ущерба в денежной форме. Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что хотя вопрос возмещения и будет решать международная аудиторская компания, он как министр имеет довольно консервативные ожидания.

Основная причина сомнений в таких выплатах олигарху – "Приватбанк" был неплатежеспособным и требовал больших вливаний – об этом министр заявил в комментарии 24 каналу в программе "Политанатомия".

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Малюська пояснил, что концепция закона о банках такова, что размер денег, стоимость акций определяет международная аудиторская компания.

"Я не являюсь такой компанией, поэтому заранее сказать свое заключение не могу. Но, учитывая то, что банк был глубоко неплатежеспособным и Нацбанку пришлось влить туда 150 миллиардов гривен, учитывая размер дыры в балансе банка, – ожидать, что в течение разбирательства будет установлено, что банк имел какую стоимость – это бы меня крайне удивило. Но опять же это вопрос судебного процесса", – пояснил министр юстиции.

Он добавил, что ключевым является то, что законную процедуру определения награды любым владельцам банков уже урегулировали. "И опять же, нужно помнить – это не "антиколомойский" закон, это банковский закон, который регулирует множество других случаев. Поэтому мы не можем говорить, что сразу всем – 0. Если банк был платежеспособным и решение Нацбанка было незаконным – владелец получит какую-то компенсацию", – подчеркнул Малюська.

Но кейс "Приватбанка" это немного другая история, там слишком большая дыра, слишком большие вливания были от Нацбанка. И поэтому здесь уже наши ожидания достаточно консервативны,

– подчеркнул министр.

Что известно про "антиколомойский закон"