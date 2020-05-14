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Чи зможе Коломойський отримати відшкодування за "Приватбанк": коментар Малюськи

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Чи зможе Коломойський отримати відшкодування за "Приватбанк": коментар Малюськи

Згідно з ухваленим 13 травня законом про банки, олігарх Ігор Коломойський не може повернути "Приватбанк", проте може отримати відшкодування збитків у грошовій формі. Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що хоч питання відшкодування і вирішуватиме міжнародна аудиторська компанія, він як міністр має доволі консервативні очікування.

Основна причина сумнівів у таких виплатах олігарху – "Приватбанк" був неплатоспроможним і вимагав великих вливань – про це міністр заявив в коментарі 24 каналу у програмі "Політанатомія".

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Малюська пояснив, що концепція закону про банки така, що розмір грошей, вартість акцій визначає міжнародна аудиторська компанія.

"Я не є такою компанією, тому заздалегідь сказати свій висновок не можу. Але, враховуючи те, що банк був глибоко неплатоспроможним і Нацбанку довелося влити туди 150 мільярдів гривень, враховуючи розмір дірки у балансі банку, – очікувати, що протягом розгляду буде встановлено, що банк мав якусь вартість – це б мене вкрай здивувало. Але знову ж таки це питання судового процесу", – пояснив міністр юстиції.

Він додав, ключовим є те, що законну процедуру визначення нагороди будь-яким власникам банків вже врегулювано. "І знову ж таки, потрібно пам'ятати – це не "антиколомойський" закон, це банківський закон, який врегульовує безліч інших випадків. Тому ми не можемо казати, що одразу всім – 0. Якщо банк був платоспроможним, і рішення Нацбанку було незаконним – власник отримає якусь компенсація", – підкреслив Малюська.

Але кейс "Приватбанку" це трішки інша історія, там надто велика дірка, надто великі вливання були від Нацбанку. І тому тут вже наші очікування досить консервативні,
– наголосив міністр.

Що відомо про "антиколомойський закон"

  • Верховна Рада ухвалила в цілому так званий законопроєкт про банки 13 травня. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів. 
  • У законі йдеться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. У законі зокрема йдеться, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення банків з ринку, можуть отримати відшкодування збитків лише у грошовій формі. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику.
  • Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. Під час голосування у залі був присутній президент Володимир Зеленський, який закликав "захистити економіку" і ухвалити закон. Раніше до цього законопроєкту подали рекордні 16 тисяч правок.
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Гроші Законодавство Приватбанк Ігор Коломойський Новини України
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