Об этом новый министр здравоохранения заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Важно Коллективный иммунитет в 2021 году: успеют ли до конца лета вакцинировать 5 миллионов украинцев
Ляшко заверил, что Украина имеет уже достаточно вакцин против COVID-19 для того, чтобы вакцинировать всех украинских военнослужащих.
Сегодня вакцин достаточно для того, чтобы вакцинировать полный состав наших военнослужащих. Они вакцинируются. Процент охвата достаточно большой,
– сказал глава Минздрава.
Он также пояснил, что вакцинация военнослужащих происходит по двум направлениям:
- прививки медработников в Министерстве обороны;
- вакцинация тех, кто отбывает на ротацию, в пунктах прививок.
Вакцинация в Украине: главное
- Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля. Тогда первую дозу вакцины AstraZeneca получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.
- Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 50 840 человек. Всего с начала кампании по вакцинации сделали 1 265 723 прививок. 2 дозы получили 142 062 человек.