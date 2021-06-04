Об этом новый министр здравоохранения заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Важно Коллективный иммунитет в 2021 году: успеют ли до конца лета вакцинировать 5 миллионов украинцев

Ляшко заверил, что Украина имеет уже достаточно вакцин против COVID-19 для того, чтобы вакцинировать всех украинских военнослужащих.

Сегодня вакцин достаточно для того, чтобы вакцинировать полный состав наших военнослужащих. Они вакцинируются. Процент охвата достаточно большой,

– сказал глава Минздрава.

Он также пояснил, что вакцинация военнослужащих происходит по двум направлениям:

прививки медработников в Министерстве обороны;

вакцинация тех, кто отбывает на ротацию, в пунктах прививок.

Вакцинация в Украине: главное