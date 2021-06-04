Про це новий міністр охорони здоров'я заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Ляшко запевнив, що Україна має вже достатньо вакцин проти COVID-19 для того, щоб вакцинувати всіх українських військовослужбовців.

Сьогодні вакцин достатньо для того, щоб вакцинувати повний склад наших військовослужбовців. Вони вакцинуються. Відсоток охоплення достатньо великий,

– сказав очільник МОЗ.

Він також пояснив, що вакцинація військовослужбовців відбувається за двома напрямками:

щеплення медпрацівників у Міністерстві оборони;

вакцинація тих, хто відбуває на ротацію, у пунктах щеплень.

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