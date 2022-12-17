Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным, передает 24 канал.

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Обсуждая варианты действий, к которым может прибегнуть Запад, Арестович исключил удары по России крылатыми ракетами. Он предположил, что меры, к которым могут прибегнуть страны ЕС и США, будут не прямые военные. К примеру:

увеличение поставки вооружения для Украины;

санкции.

На мой взгляд, существенными мерами являются поставки наземной техники в большом количестве. Также не следует забывать о санкциях. На мой взгляд, наиболее серьезными мерами будут аресты активов и передача их Украине,

– предположил Арестович.

Он уточнил, что говорится об активах лично Путина и приближенных к нему олигархов.

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Путин готовит новое наступление на Украину

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 15 декабря, что конечная цель России – "полное завоевание и контроль над Украиной", и отметила, что последние российские информационные операции были направлены на то, чтобы заставить Украину вступить в переговоры с Россией.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Россия стремится заставить Украину временно согласиться на прекращение боевых действий, чтобы собрать новые ресурсы и подготовиться к новым наступательным операциям в будущем.

Также Залужный предположил, что такое наступление может произойти уже в январе в худшем случае, и в марте в лучшем случае. Залужный отметил, что это новое наступление может иметь форму еще одной механизированной атаки на Киев с белорусской территории.

В американском Институте изучения войны сказали, что оккупанты вряд ли смогут взять Киев, даже если российские войска снова атакуют с Беларуси.

Маловероятно, что российские войска будут успешнее в атаке на север Украины зимой 2023 года, чем они были в феврале 2022 года. Российские вооруженные силы сильно деградировали и не имеют той боевой мощи, которая у них была, когда Россия пыталась (и потерпела неудачу) захватить Киев в феврале 2022 года.