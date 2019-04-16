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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Сможет ли Порошенко догнать Зеленского: объяснение политолога

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      Политолог Олег Саакян
      Политолог Олег Саакян / 24 канал

      Согласно свежим рейтингам кандидатов в президенты, Владимир Зеленский оторвался от Петра Порошенко на 40%. Среди людей, которые определились за кого отдадут свой голос во втором туре, 72,2% будут голосовать за шоумена, тогда как действующего гаранта поддержат лишь 25,4% избирателей.

      Зато 2,4% украинцев будут стремиться намеренно испортить избирательный бюллетень. Политолог Олег Саакян в прямом эфире 24 канала отметил, что, скорее всего, кардинально ситуация уже не изменится.

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      Он отметил, что существует также фактор "чуда". То есть, когда по фантастическому стечению обстоятельств один из кандидатов опозорится или совершит действия, которые повредят его имиджу.

      Я считаю на 90%, что уже ничего не изменится, и ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, такой и останется. Сейчас мы видим, что пропасть между кандидатами лишь увеличивается. И черный пиар потерпел фиаско,
      – пояснил Саакян.

      Свіжі президентські рейтинги
      Свежие президентские рейтинги

      Полное интервью с политологом Олегом Саакяном: смотрите видео

      Напомним, что второй тур президентских выборов состоится уже в это воскресенье, 21 апреля.

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Владимир Зеленский рейтинги
      Источник: 24 канал
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