О темпах поставки вооружения 24 каналу рассказал генерал ВСУ, первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос. Он подчеркнул, что пока оружие поступает в Украину только единицами, а не десятками.

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Генерал ВСУ подтвердил, что у США действительно есть наполненные склады техникой и оружием, но они предназначены для их боевых национальных проблем и для решения их планов.

По его словам, для обеспечения нужд Украины нужно было запустить американское производство. "Они это сделали, их предприятия начали работать 24 на 7. Они начали нам поставлять, но это оружие поступает не так быстро, как хочется", – ответил он.

Кривонос говорит, что по одному мановению руки это не делается, потому что это имущество, техника, продукция, и это довольно небыстрый процесс в начале.

Снабжение, которое мы хотим, есть, но давайте реально смотреть на вещи – возможно, быстрее это будет чуть позже. Думаю, что со второй половины осени это пойдет такими темпами, как нам хотелось бы,

– заявил генерал ВСУ.

Но, по его мнению, здесь вопрос возникнет в другом – вооружение пойдет, а задача Украины еще успеть подготовить людей, которые будут пользоваться этим вооружением. Ибо в противном случае это оружие скоро станет металлоломом.

Он уточнил, что это оружие осенью уже будет поступать по ленд-лизу.

Кривонос подчеркнул, что, например, один самолет обслуживает около 50 человек. Поэтому научить пилотов пользоваться американскими самолетами не проблема, но надо, чтобы наши самолеты базировались на аэродромах Польши, Словакии, Чехии и Румынии, которые могли бы там обслуживать и взлетать оттуда.

Кривонос о длительной войне и поставках западного вооружения: видео



К слову, издание The New York Times считает, что западное оружие в руках ВСУ способно переломить ход войны. Весной и летом российские оккупанты благодаря просто безумному огневому превосходству могли продвигаться. Уже сейчас благодаря поддержке ВСУ удалось замедлить наступление оккупантов и наносить им очень мощные удары.

В частности, издание отметило очень меткие удары наших героев по складам и командным пунктам россиян в тылу. Это заставило россиян перестроиться, что дало ВСУ время на принятие стратегически важных решений. В частности, огневой контроль мостов возле Херсона – одно из них, ведь тысячи оккупантов могут оказаться в изоляции.