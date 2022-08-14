Про темпи поставки озброєння 24 каналу розповів генерал ЗСУ, перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос. Він наголосив, що поки зброя надходить до України лише одиницями, а не десятками.

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Генерал ЗСУ підтвердив, що США дійсно має наповнені склади технікою та зброєю, але вона призначена для їхніх бойових національних проблем і для вирішення їхніх планів.

За його словами, для забезпечення потреб України потрібно було запустити американське виробництво. "Вони це зробили, їхні підприємства почали працювати 24 на 7. Вони почали нам постачати, але ця зброя надходить не так швидко, як хочеться", – відповів він.

Кривонос каже, що за одним помахом руки це не робиться, бо це майно, техніка, продукція, і це досить нешвидкий процес на початку.

Постачання, яке ми хочемо, є, але давайте реально дивитися на речі – можливо, швидшим це буде трохи пізніше. Думаю, що з другої половини осень це піде такими темпами, як нам хотілося б,

– заявив генерал ЗСУ.

Але, на його думку, тут питання постане в іншому – озброєння піде, а завдання України ще встигнути підготувати людей, які вмітимуть користуватися цим озброєнням. Бо в іншому випадку ця зброя швидко стане металобрухтом.

Він уточнив, що ця зброя восени вже надходитиме за ленд-лізом.

Кривонос наголосив, що наприклад, один літак обслуговує близько 50 людей. Тому навчити пілотів користуватися американськими літаками не проблема, але треба щоб наші літаки базувалися на аеродромах Польщі, Словаччини, Чехії і Румунії, які могли б обслуговувати там і злітати звідти.

Кривонос про тривалу війну та постачання західного озброєння: відео



До слова, видання The New York Times вважає, що західна зброя у руках ЗСУ здатна переламати хід війни. Навесні та влітку російські окупанти завдяки просто шаленій вогневій перевазі могли просуватися. Вже зараз завдяки підтримці ЗСУ вдалося сповільнити наступ окупантів та завдавати їм дуже потужних ударів.

Зокрема, видання відзначило дуже влучні удари наших героїв по складах та командних пунктах росіян в тилу. Це змусило росіян перебудуватися, що дало ЗСУ час на прийняття стратегічно важливих рішень. Зокрема, вогневий контроль мостів біля Херсона – одне з них, адже тисячі окупантів можуть опинитися в ізоляції.