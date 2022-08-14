Є відповідні основи, що Крим, Донецьк чи Херсон – це не частина росії. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Чому Україна може захищатися будь-якою зброєю

Нагадаю основи… Крим — не частина Росії, як і Донецьк чи Херсон. ЗАЕС — не російський об‘єкт, а українська атомна станція,

– сказав Подоляк.

Він вкотре зазначив, що росія – країна-загарбниця та вбивця, що прийшла на чужу землю з війною.

"Україна має всі законні підстави звільняти свої території, зокрема за допомогою будь-якої зброї", – наголосив Подоляк.

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Михайло Подоляк заявляв, що західні санкції проти росії повністю заблокували можливість Москві отримувати будь-що для виготовлення озброєння. Держава-агресорка це знає і хоче, аби Україні надавали все менше зброї її партнери.

Крім того, Подоляк говорив, що така "невелика детонація", як біля Новофедорівки, супроводжуватиме склади окупантів ще протягом 2 – 3 місяців.

До речі, раніше також повідомлялося, що російська зброя є неефективною та застарілою. Бронетехніка та вертольоти не здатні протистояти вогню зі стрілецької зброї, а ракети влучають у ціль лише з 33% ймовірністю.

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