Об этом рассказал в интервью секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Медведчука ждут допросы и следственные действия.

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Надо выяснить ту сеть, которую должны были построить в Украине

Сначала будут допросы тех людей, с которыми он контактировал. Выяснение той сети, которую они должны были построить на территории Украины и построили за российские деньги,
– объяснил Данилов.

Сначала, говорит секретарь СНБО, у Медведчука поинтересуются, с кем он работал по конфискованному нефтепроводу "Прикарпатзападтранс".

Медведчука могут использовать в качестве обменного материала

Данилов отметил, что только после этого пророссийского политика могут использовать "как обменный материал". Если будет принято решение, Медведчука могут менять на украинских военных.

Что известно о задержании Медведчука:

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