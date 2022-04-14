Об этом рассказал в интервью секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Медведчука ждут допросы и следственные действия.
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Надо выяснить ту сеть, которую должны были построить в Украине
Сначала будут допросы тех людей, с которыми он контактировал. Выяснение той сети, которую они должны были построить на территории Украины и построили за российские деньги,
– объяснил Данилов.
Сначала, говорит секретарь СНБО, у Медведчука поинтересуются, с кем он работал по конфискованному нефтепроводу "Прикарпатзападтранс".
Медведчука могут использовать в качестве обменного материала
Данилов отметил, что только после этого пророссийского политика могут использовать "как обменный материал". Если будет принято решение, Медведчука могут менять на украинских военных.
Что известно о задержании Медведчука:
- СБУ провела спецоперацию по задержанию Медведчука 12 апреля. Первым об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
- Медведчук был задержан в военной форме ВСУ, когда он пытался уехать из Киевщины.
- Политик скрывался в течение 47 дней.
- По информации спецслужб, он должен был пересечь украинскую границу и попасть на территорию Приднестровья.