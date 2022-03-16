В своем фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай поделился трогательной публикацией. В ней он опубликовал произведение одного из эвакуированных учеников из Северодонецка.

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Выиграем войну, а потом – Евровидение

Это домашняя работа ученика одной из северодонецких школ, уехавшего во Львов. В школе ему задали написать произведение по теме "Какие планы на весну?". И эти планы трогают до глубины души.

Сначала мы выиграем войну, а затем – Евровидение. Позже будет тепленько и мы всей страной поедем в Крым на море,

– говорится в произведении.



Школьное произведение эвакуированного ученика трогает до слез / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Так и хочется, чтобы слова этого ученика были пророческими. И мы уже очень скоро будем праздновать одну победу за другой!