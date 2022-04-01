Такую информацию в твиттере обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку. Сейчас Россия передислоцирует своих военных из оккупированных частей Грузии.

Между тем Россия вывозит технику из Киевской области: везут краденые авто и награбленное имущество

Речь идет о 1200 – 2000 боевиках

Речь идет о 1200 – 2000 боевиках, которых должны поделить в 3 батальонно-тактические группы. Британские разведчики говорят: маловероятно, что такой шаг Москва планировала перед вторжением. Из-за большого количества потерь российское командование вынуждено искать дополнительные резервы.

Отметим, что накануне украинские военные сообщили, что уничтожили оккупантов с 7 военной базы. Она дислоцируется на территории самопровозглашенной республики Абхазия.

Обратите внимание! Президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно заявила, что ее страна присоединится ко всем международным санкциям введенным против России. Правда, это произошло после того, как самопровозглашенная Южная Осетия заявила о своем намерении объединиться с Россией.

Главная ошибка Шойгу и Путина в Украине: Цымбалюк LIVE