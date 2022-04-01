Таку інформацію у твітері оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку. Зараз Росія передислоковує своїх військових з окупованих частин Грузії.

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Мовиться про 1200 – 2000 бойовиків

Мовиться про 1200 – 2000 бойовиків, яких мають поділити у 3 батальйонно-тактичні групи. Британські розвідники кажуть: малоймовірно, що такий крок Москва планувала перед вторгненням. Через велику кількість втрат російське командування змушене шукати додаткові резерви.

Зазначимо, що напередодні українські військові повідомили про те, що знищили окупантів з 7 воєнної бази. Вона дислокується на території самопроголошеної республіки Абхазія.

Зверніть увагу! Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі нещодавно заявила, що її країна приєднається до всіх міжнародних санкцій введених проти Росії. Щоправда, сталось це після того, як самопроголошена Південна Осетія заявила про свій намір об'єднатись з Росією.

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