Очевидец трагедии в Буче Виктор рассказал, что 5 марта враг зашел пехотой и оккупировал город.

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По его словам, в первую неделю оккупанты вели себя более или менее спокойно и позволяли людям выходить на улицу.

На вторую неделю уже начали стрелять – слышны были одиночные выстрелы. А на третью неделю они озверели и начали расстреливать людей – всех, кто попадался им на глаза,

– говорит Виктор.

Виктор добавил, что только 27 марта ВСУ полностью уничтожили колонну вражеской техники, а оккупанты – сбежали. Они даже унесли часть трупов своих военных.

Виктор был очевидцем боя и поделился воспоминаниями. "В тот день я был дома. Увидел в окно, что едет колонна российской техники. Они начали ехать назад и в это время их наши Вооруженные Силы начали "накрывать"... Я когда выходил, техника горела, снарядами все было разрушено" – объяснил он.

Рассказ свидетеля событий в оккупированной Бучи: смотрите видео

К слову, российские оккупанты безжалостно расстреляли по меньшей мере 320 жителей Бучи. Мэр города Анатолий Федорук лично стал свидетелем смертной казни нескольких человек.

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