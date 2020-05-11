Сначала зарплата, потом стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине

Во время индексации пенсии в 2020 году прежде всего будут учитывать размер заработной платы. Стаж, который есть у пенсионера будет следующим фактором во время перечисления.

В этом году индексация выплат украинцам будет происходить индивидуально. В целом пенсия вырастет на 11%. Об этом 9 мая в эфире UA:Николаев заявила глава ПФУ Елена Сычугова, сообщает 24 канал.

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Размер пенсии зависит от размера зарплаты, в меньшей степени – от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой,

– отметила Сычугова.

Что известно об увеличении пенсий в Украине

Кабинет Министров Украины в мае 2020 осуществляет индексацию пенсий и устанавливает доплату для отдельных категорий пенсионеров. Пенсия, в частности, в среднем увеличится на 260 гривен .

. ​Индексация трудовых пенсий составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров . Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен.

. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен. До 2 тысяч 100 гривен повысили минимальный размер пенсии женщинам, страховой стаж которых составляет 30 лет, и мужчинам со страховым стажем в 35 лет и больше.

Кому пенсии не индексируют

В постановлении Кабмина об исключении из индексации ничего не указано, однако согласно закону о пенсионном обеспечении, индексации не подлежат разные спецпенсии – пенсии судьям, прокурорам.

Также не стоит рассчитывать на увеличение выплат и пенсионерам, кому учитывают различные надбавки: например, за выслугу лет, льготный стаж и прочее. Говорится о ситуации, когда расчетный (базовый) размер пенсии ниже фактического, который человек получает на руки. Для такой категории людей после индексации пенсия никак не изменится.



Кто и какую пенсию получает в Украине / Инфографика 24 канала