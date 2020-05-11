Спочатку зарплата, потім стаж: від чого залежитиме індексація пенсій в Україні
Під час індексації пенсії у 2020 році насамперед враховуватимуть розмір заробітної плати. Стаж, який є в пенсіонера буде наступним фактором під час перерахування.
Цьогоріч індексація виплат українцям відбуватиметься індивідуально. Загалом пенсія зросте на 11%. Про це 9 травня в ефірі UA:Миколаїв заявила глава ПФУ Олена Сичугова, повідомляє 24 канал.
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Розмір пенсії залежить від розміру зарплати, меншою мірою – від стажу. Тобто при великому стажі й одночасно низькій заробітній платі пенсія апріорі не буде високою,
– зауважила Сичугова.
Що відомо про збільшення пенсій в Україні
- Кабінет Міністрів України у травні 2020 здійснює індексацію пенсій та встановлює доплату для окремих категорій пенсіонерів. Пенсія, зокрема, в середньому збільшиться на 260 гривень.
- Індексація трудових пенсій становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень.
- До 2 тисяч 100 гривень підвищили мінімальний розмір пенсії жінкам, страховий стаж яких становить 30 років, та чоловікам зі страховим стажем у 35 років і більше.
Кому пенсії не індексують
У постанові Кабміну про винятки з індексації нічого не вказано, однак відповідно до закону про пенсійне забезпечення, індексації не підлягають різні спецпенсії – пенсії суддям, прокурорам.
Також не варто розраховувати на збільшення виплат і пенсіонерам, кому враховують різні надбавки: наприклад, за вислугу років, пільговий стаж та інше. Мовиться про ситуації, коли розрахунковий (базовий) розмір пенсії є нижчим від фактичного, який людина отримує на руки. Для такої категорії людей після індексації пенсія ніяк не зміниться.