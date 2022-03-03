О результатах враждебных действий рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он отметил, что массово повреждены жилые дома, количество пострадавших устанавливается.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Снаряд прилетел прямо во двор больницы

Досталось и местной больнице. Снаряд прилетел прямо во двор медицинского учреждения. Повреждены помещения центра экстренной медицинской помощи. К счастью, персонал не пострадал.

Еще накануне и Лисичанск, и Северодонецк уже попадали во вражеские обстрелы. Так в Северодонецке российские снаряды попали в детсад и перебили газопровод.

Смотрите ужасные фото Личисанска после обстрела / Фото Сергея Гайдая:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!