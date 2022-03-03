Про результати ворожих дій розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що масово пошкоджено житлові будинки, кількість постраждалих встановлюють.

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Снаряд прилетів прямо у двір лікарні

Дісталось і місцевій лікарні. Снаряд прилетів прямо у двір медичного закладу. Пошкоджено приміщення центру екстреної медичної допомоги. На щастя, персонал не постраждав.

Ще напередодні і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк вже потрапляли під ворожі обстріли. Так у Сєвєродонецьку російські снаряди поцілили в дитсадок та перебили газопровід.

Дивіться жахливі фото Лисичанська після обстрілу / Фото Сергія Гайдая:

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