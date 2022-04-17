На кадрах видно, как снаряд попал прямо в дорогу одного из районов Харькова возле рынка. Там было по меньшей мере 3 человека, и вражеский боеприпас упал недалеко от одной женщины.
Заметьте Во время эвакуации на Харьковщине смертельно обстреляли 2 авто: в одном из них находился ребенок
Женщина чудом уцелела
К счастью, женщина выжила. Правда, из-за взрывной волны она упала на землю. После этого она поднялась.
Взрыв в Харькове: смотрите видео
Интересно – ситуация в регионах по состоянию на 17 апреля: смотрите видео