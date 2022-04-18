Соответствующую информацию обнародовали спасатели. Об этом сообщили 18 апреля – на 54-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты обстреляли многоэтажку в Золотом

Враги на Вербное воскресенье, 17 апреля, обстреляли Рубежное, храм в Северодонецке.

Также россияне обстреляли Золотое, попали в многоэтажку, снаряды прошли навылет. Двое погибших, четверо ранены,

– сообщили спасатели.

Добавили также, что в Кременной спасатели ликвидировали многочисленные пожары в жилом секторе и возгорание хвойной подстилки.

Кроме того, 17 апреля работники ГСЧС ликвидировали десятки возгораний квартир в многоэтажках в Северодонецке.

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