Відповідну інформацію оприлюднили рятувальники. Про це повідомили 18 квітня – на 54 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Золотому

Вороги на Вербну неділю, 17 квітня, обстріляли Рубіжне, храм у Сєвєродонецьку.

Також росіяни обстріляли Золоте, влучили у багатоповерхівку, снаряди пройшли навиліт. Двоє загиблих, четверо поранено,

– повідомили рятувальники.

Додали також, що в Кремінній рятувальники ліквідували чисельні пожежі в житловому секторі та загоряння хвойної підстилки.

Окрім того, 17 квітня працівники ДСНС ліквідували десятки загорянь квартир в багатоповерхівках в Сєвєродонецьку.

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