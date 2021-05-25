Почему не ввели санкции против Воробья
Совет нацбезопасности и обороны рассматривает вопрос введения санкций исключительно по обращению президента, парламента, Нацбанка и СБУ. Об этом ведомство заявило в ответе на запрос издания.
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Инициатива введения ограничений против Воробья не поступала от уполномоченных на это субъектов.
В СБУ рассказали, что пока не вносили предложения по применению санкций в отношении белорусского олигарха.
Соратник Медведчука из Беларуси также работал с боевиками
Издание утверждает, что Воробей сотрудничал с подсанкционным заводом Медведчука в России, который обвинили в сотрудничестве с пророссийскими боевиками на Донбассе.
Так, в течение 2018 – 2020 годов компания NT Bunkering доставила 15 тысяч тонн нефтепродуктов "Новошахтинского завода" в Эстонию. Другая компания – NT Marine – в декабре 2020 года доставила 252 тонны битума с "Новошахтинского завода" в Украину.
NT Bunkering и NT Marine зарегистрированы в Эстонии, и контролируются эстонским бизнесменом Алексеем Чульцем. Однако дочерние структуры этих компаний в России тесно переплетаются с компаниями Воробья.
В то же время Медведчук отрицал сотрудничество с Воробьем. На вопрос о том, какие у них отношения, нардеп ответил: "Мы дружим. Никаких общих бизнес-интересов нет и никогда не было".