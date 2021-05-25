Почему не ввели санкции против Воробья

Совет нацбезопасности и обороны рассматривает вопрос введения санкций исключительно по обращению президента, парламента, Нацбанка и СБУ. Об этом ведомство заявило в ответе на запрос издания.

К теме Содействия украинской власти и указания ФСБ: как Медведчук получил "трубу", – расследование

Инициатива введения ограничений против Воробья не поступала от уполномоченных на это субъектов.

В СБУ рассказали, что пока не вносили предложения по применению санкций в отношении белорусского олигарха.

Соратник Медведчука из Беларуси также работал с боевиками

Издание утверждает, что Воробей сотрудничал с подсанкционным заводом Медведчука в России, который обвинили в сотрудничестве с пророссийскими боевиками на Донбассе.

Так, в течение 2018 – 2020 годов компания NT Bunkering доставила 15 тысяч тонн нефтепродуктов "Новошахтинского завода" в Эстонию. Другая компания – NT Marine – в декабре 2020 года доставила 252 тонны битума с "Новошахтинского завода" в Украину.

NT Bunkering и NT Marine зарегистрированы в Эстонии, и контролируются эстонским бизнесменом Алексеем Чульцем. Однако дочерние структуры этих компаний в России тесно переплетаются с компаниями Воробья.

В то же время Медведчук отрицал сотрудничество с Воробьем. На вопрос о том, какие у них отношения, нардеп ответил: "Мы дружим. Никаких общих бизнес-интересов нет и никогда не было".

Обратите внимание! Воробей также является владельцем нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", который СНБО решил вернуть в государственную собственность Украины. В то же время, олигарх – приближенный к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. По данным белорусских СМИ, это может нанести значительный удар по политику.