Чому не ввели санкції проти Вороб'я

Рада нацбезпеки та оборони розглядає питання введення санкцій виключно за зверненням президента, парламенту, Нацбанку та СБУ. Про це відомство заявило у відповіді на запит видання.

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Ініціатива введення обмежень проти Вороб'я не надходила від уповноважених на це суб'єктів.

У СБУ розповіли, що наразі не вносили пропозиції щодо застосування санкцій щодо білоруського олігарха.

Соратник Медведчука з Білорусі також працював з бойовиками

Видання стверджує, що Воробей співпрацював з підсанкційним заводом Медведчука у Росії, який звинуватили у співпраці з проросійськими бойовиками на Донбасі.

Так, впродовж 2018 – 2020 років компанія NT Bunkering доставила 15 тисяч тонн нафтопродуктів "Новошахтинського заводу" в Естонію. Інша компанія – NT Marine – у грудні 2020 року доставила 252 тонни бітуму з "Новошахтинського заводу" в Україну.

NT Bunkering та NT Marine зареєстровані в Естонії, і контролюються естонським бізнесменом Олексієм Чульцем. Однак дочірні структури цих компаній у Росії тісно переплітаються з компаніями Вороб'я.

Водночас Медведчук заперечив співпрацю із Вороб'єм. На запитання про те, які у них відносини, нардеп відповів: "Ми дружимо. Жодних спільних бізнес-інтересів немає і ніколи не було".