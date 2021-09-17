Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил во время брифинга по итогам собрания, которое состоялось в пятницу, 17 сентября.

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Расходы на оборону

Алексей Данилов отметил, что решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны принял президент Владимир Зеленский.

Если в 2021 году сектор финансировался с позиции 5,93% от ВВП. То эта позиция будет увеличена в 2022 году. На сектор безопасности и обороны будет запланировано и утверждено в госбюджете, согласно решению СНБО, 5,95% от ВВП. Что будет составлять 319, 4 миллиарда гривен,

– сказал чиновник.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны добавил, что эти средства пойдут на:

увеличение денежного обеспечения военным, которые находятся в рядах ВСУ;

повышение обеспечения тех людей, которые работают в украинской полиции;

выделение жилья для военнослужащих;

все программы, за которые ранее голосовала СНБО относительно ракетных программ, новейшего вооружения, ВМС, программы по разведке – всех профинансируют на 100%.

Обратите внимание! Кабинет министров принял расходы на сектор безопасности и обороны в проекте госбюджета-2022 в среду 15 сентября. По словам Дениса Шмыгаля, туда направили 5,95% ВВП государства.

Брифинг Алексей Данилова: смотрите видео