Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил во время брифинга по итогам собрания, которое состоялось в пятницу, 17 сентября.
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Расходы на оборону
Алексей Данилов отметил, что решение об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны принял президент Владимир Зеленский.
Если в 2021 году сектор финансировался с позиции 5,93% от ВВП. То эта позиция будет увеличена в 2022 году. На сектор безопасности и обороны будет запланировано и утверждено в госбюджете, согласно решению СНБО, 5,95% от ВВП. Что будет составлять 319, 4 миллиарда гривен,
– сказал чиновник.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны добавил, что эти средства пойдут на:
- увеличение денежного обеспечения военным, которые находятся в рядах ВСУ;
- повышение обеспечения тех людей, которые работают в украинской полиции;
- выделение жилья для военнослужащих;
- все программы, за которые ранее голосовала СНБО относительно ракетных программ, новейшего вооружения, ВМС, программы по разведке – всех профинансируют на 100%.
Брифинг Алексей Данилова: смотрите видео