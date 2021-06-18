Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. Он отметил, что предыдущие санкции против некоторых физических и юридических лиц были приняты на заседании Совбеза 21 июня 2018 года.

Больше здесь Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: онлайн-трансляция

21 июня истекает срок действия этих санкций. В отношении всех юридических и физических лиц, которые были в этом списке, продолжены санкции. В частности, против всех субъектов, которые есть в наличии в юридических реестрах, и лиц, которые еще живы,
– пояснил Данилов.

Против кого ввели санкции в 2018 году:

Три года назад санкционный список обновили на 30 юридических и 14 физических лиц. В частности, говорится о тех юридических организациях, которые причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве.

Говорится о:

  • Научно-исследовательском институте "Квант";
  • ООО "Дайвтехносервис";
  • ООО "Цифровые технологии безопасности";
  • ERPScan BV;
  • Embedi Limited.

Также решением СНБО от 21 июня 2018 года карательные ограничения применили против политических партий и общественных организаций. Они принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Россией Крыма и Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу.

  • Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
  • Избирательная комиссия "Республики Крым";
  • Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
  • Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР)
  • Всероссийская политическая партия "Родина";
  • Политическая партия "Демократическая партия России";
  • Союз ветеранов Афганистана;
  • Политическая партия "Патриоты России";
  • Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
  • Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
  • Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
  • Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
  • Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

В отношении каких физических лиц ввели санкции 3 года назад?


Санкции ввели в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования в Госдуму на территории временно оккупированных Россией Крыма и Севастополя. В отношении этих лиц также ввело санкции правительство США. В список тогда попал российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.