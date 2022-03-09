В частности, речь идет о российском молодежном оппозиционном движении "Весна", базирующемся в городе Санкт-Петербург. Движение, объединяющее молодежь, несогласное с политикой Кремля, объявило о начале кампании за импичмент Владимиру Путину.

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Молодые активисты уверены, что глава Кремля нарушил международные и российские законы, объявив о военной операции в Украине, и нанес России непоправимый экономический и политический ущерб.

В частности, они предлагают обращаться к российским депутатам и сенаторам Государственной Думы РФ с целью добиться от них инициирования соответствующей процедуры увольнения Путина с поста президента России.

Главным мнением наиболее активной части российского общества является то, что Владимир Путин ведет свою страну в бездну и больше не может выполнять свои обязанности президента страны.

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