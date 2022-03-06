Массовые задержания происходят на Манежной площади в Москве, пишут местные СМИ. Людей "пакуют" в "автозаки".

Стоящее В России жестко задерживают людей, которые вышли на митинги против войны с Украиной

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Сообщается, что на Манежной площади остались лишь журналисты. Силовики просят их уйти.

Задержания в Москве / Фото росСМИ

Сообщается, что задержание члена совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной.

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