Массовые задержания происходят на Манежной площади в Москве, пишут местные СМИ. Людей "пакуют" в "автозаки".
Стоящее В России жестко задерживают людей, которые вышли на митинги против войны с Украиной
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Сообщается, что на Манежной площади остались лишь журналисты. Силовики просят их уйти.
Задержания в Москве / Фото росСМИ
Сообщается, что задержание члена совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и главы комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной.
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