Основні події на Манежній площі

Масові затримання відбуваються на Манежній площі у Москві, пишуть тамтешні ЗМІ. Людей "пакують" в "автозаки".

Варте уваги У Росії жорстко затримують людей, які вийшли на мітинги проти війни з Україною

Дивіться відео затримання людей у Москві

Повідомляється, що на Манежній площі залишилися лише журналісти. Силовики просять їх піти.


Затримання у Москві / Фото росЗМІ

Повідомляється про затримання члена ради правозахисного центру "Меморіал" Олега Орлова та голови комітету "Громадянське сприяння" Світлани Ганнушкіної.

ОМОН повністю перекриває виходи з Манежної площі.


ОМОН у Москві / Фото росЗМІ


ОМОН у Москві / Фото росЗМІ​

Мітинги відбуваються не тільки у Москві. По всій Росії начебто затримано вже понад тисячу людей:

  • у Новосибірську – 260;
  • в Єкатеринбурзі – 202;
  • у Тюмені – 121.

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