Основні події на Манежній площі
Масові затримання відбуваються на Манежній площі у Москві, пишуть тамтешні ЗМІ. Людей "пакують" в "автозаки".
Варте уваги У Росії жорстко затримують людей, які вийшли на мітинги проти війни з Україною
Дивіться відео затримання людей у Москві
Повідомляється, що на Манежній площі залишилися лише журналісти. Силовики просять їх піти.
Затримання у Москві / Фото росЗМІ
Повідомляється про затримання члена ради правозахисного центру "Меморіал" Олега Орлова та голови комітету "Громадянське сприяння" Світлани Ганнушкіної.
ОМОН повністю перекриває виходи з Манежної площі.
ОМОН у Москві / Фото росЗМІ
ОМОН у Москві / Фото росЗМІ
- Зауважимо, що 5-го березня у Москві на вулиці вийшло тисячі людей, які протестувати проти війни з Україною.
- Російська пропаганда намагалася заперечити кількість людей. Але в МВС України запевнили, що на мітингу було близько 10 тисяч людей.
Мітинги відбуваються не тільки у Москві. По всій Росії начебто затримано вже понад тисячу людей:
- у Новосибірську – 260;
- в Єкатеринбурзі – 202;
- у Тюмені – 121.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.