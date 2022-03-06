Основні події на Манежній площі

Масові затримання відбуваються на Манежній площі у Москві, пишуть тамтешні ЗМІ. Людей "пакують" в "автозаки".

Варте уваги У Росії жорстко затримують людей, які вийшли на мітинги проти війни з Україною

Дивіться відео затримання людей у Москві

Повідомляється, що на Манежній площі залишилися лише журналісти. Силовики просять їх піти.



Затримання у Москві / Фото росЗМІ

Повідомляється про затримання члена ради правозахисного центру "Меморіал" Олега Орлова та голови комітету "Громадянське сприяння" Світлани Ганнушкіної.

ОМОН повністю перекриває виходи з Манежної площі.



ОМОН у Москві / Фото росЗМІ



ОМОН у Москві / Фото росЗМІ​

Зауважимо, що 5-го березня у Москві на вулиці вийшло тисячі людей, які протестувати проти війни з Україною.

Російська пропаганда намагалася заперечити кількість людей. Але в МВС України запевнили, що на мітингу було близько 10 тисяч людей.

Мітинги відбуваються не тільки у Москві. По всій Росії начебто затримано вже понад тисячу людей:

у Новосибірську – 260;

в Єкатеринбурзі – 202;

у Тюмені – 121.

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