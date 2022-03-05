"Зеленський молодець, а путіну п*здєц"
На антивоєнний мітинг вийшли жителі Москви. Тисячі людей заполонили великий проспект. Чути, як сигналять машини, які проїжджають повз протестувальників.
Варте уваги Російський Аерофлот зупинив всі міжнародні рейси, крім польотів до Білорусії
Дивіться відео мітингів у Москві
Люди з прапорами України скандують "Зеленський молодець, а путіну п*здєц".
Відео скандування на протесті в Росії
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.