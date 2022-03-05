Про це йдеться у заяві перевізника. Обмеження також стосуються міжнародних напрямків авіакомпаній "Росія" та "Аврора".

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З 6 березня "Аерофлот" перестане пускати на міжнародні рейси пасажирів з квитками в обидві сторони, якщо зворотний рейс заплановано на дати після 8 березня.

Пасажирів з квитками в один бік та вильотом із Росії допускатимуть до рейсів до моменту припинення польотів.

Таке рішення пояснили "зниженням ризиків неможливості використання зворотних рейсів до Росії" для клієнтів авіакомпанії. Пасажири скасованих рейсів зможуть оформити повне повернення квитка.

Що цьому передувало?

Раніше авіаперевізникам із літаками у лізингу від іноземних компаній радили призупинити всі рейси за кордон на тлі масових арештів лайнерів.



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